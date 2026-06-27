Общегородской выпускной прошел на ВДНХ

— Настроение на выпускном — отличное. Я очень ждала праздника, была в большом предвкушении. На нем я познакомилась с ребятами, попела любимые песни от Сергея Лазарева. Экзамены позади, теперь все больше думаю о будущем. Хотелось бы развиваться в психологии, но с конкретным вузом пока не определилась. Отдельно хочу сказать спасибо нашей учительнице по русскому языку и литературе Татьяне Владимировне. Очень ценю ее за креативный подход и индивидуальную работу с каждым учеником, — рассказала выпускница школы № 1793 Анастасия Осиик.