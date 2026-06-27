Общегородской выпускной прошел на ВДНХ

— Главный праздник для выпускников собрал в этом году рекордное число участников: более 50 тысяч школьников и учителей. Для гостей вечера организовали концерт, интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания, экскурсии в павильонах и другие активности, — отметили там.
В полночь на главной сцене показали видеопоздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Для выпускников Москвы выступили Егор Крид, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Artik & Asti, группа The Hatters, а также секретный гость, который стал победителем голосования среди школьников: Баста.
— Настроение на выпускном — отличное. Я очень ждала праздника, была в большом предвкушении. На нем я познакомилась с ребятами, попела любимые песни от Сергея Лазарева. Экзамены позади, теперь все больше думаю о будущем. Хотелось бы развиваться в психологии, но с конкретным вузом пока не определилась. Отдельно хочу сказать спасибо нашей учительнице по русскому языку и литературе Татьяне Владимировне. Очень ценю ее за креативный подход и индивидуальную работу с каждым учеником, — рассказала выпускница школы № 1793 Анастасия Осиик.
На ВДНХ для участников праздника также организовали мультимедийное световое шоу. Впервые его показали сразу на фасадах трех зданий: павильонов № 1 «Центральный», № 2 «Робостанция» и № 71 «Дворец госуслуг».
Во время представления выпускникам рассказали о карьерных возможностях, достижениях Москвы в сферах технологий, медицины, образования, промышленности и бизнеса, а также о людях, внесших значительный вклад в развитие столицы в прошлые столетия.