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Без электричества остались СНТ по Мельничному тракту в Иркутском районе

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 июня. Аварийное отключение электричества произошло по Мельничному тракту в Иркутском районе сегодня, в 13:27. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в СНТ «Восовец», СНТ «Восовец-2», СНТ «Ель», СНТ «Кедр», СНТ «Новое», СНТ «Обувщик», СНТ «Обувщик-2», СНТ «Ромашка-1», СНТ «Ручеек-1», СНТ «Ручеек-2», СНТ «Сельстрой», СНТ «Топограф», СНТ «Швейник», ТСН «Прометей» и ТСН «Энергия», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 17:00.