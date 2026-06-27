Без электричества остались СНТ по Мельничному тракту в Иркутском районе

IrkutskMedia, 27 июня. Аварийное отключение электричества произошло по Мельничному тракту в Иркутском районе сегодня, в 13:27. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в СНТ «Восовец», СНТ «Восовец-2», СНТ «Ель», СНТ «Кедр», СНТ «Новое», СНТ «Обувщик», СНТ «Обувщик-2», СНТ «Ромашка-1», СНТ «Ручеек-1», СНТ «Ручеек-2», СНТ «Сельстрой», СНТ «Топограф», СНТ «Швейник», ТСН «Прометей» и ТСН «Энергия», пишет ИА IrkutskMedia.