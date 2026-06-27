Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к выпускникам белорусских вузов, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер поздравил выпускников с успешным окончанием учебы и подчеркнул, что у них начинается очередная глава истории, которую они пишут сами. Он напомнил, что ранее сегодняшние выпускники осуществили выбор профессии, прошли сложный путь от вступительной кампании до государственного экзамена и, сказал, что их ждет теперь.
— Пришло время ставить новые цели, создавать прочную основу будущего — достойного и обязательно счастливого, — прокомментировал белорусский президент.
Лукашенко выразил убеждение в том, что накопленные выпускниками за годы учебы знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут их к вершинам профессионального мастерства. Также он поблагодарил родителей выпускников за их детей и за поддержку, которую они оказывали в самые сложные моменты студенческой жизни. А также поблагодарил преподавателей, которые смогли раскрыть таланты и способности молодых людей.
Резюмируя, глава Беларуси подчеркнул, что выпускников ждет впереди много событий. Он заметил, что каждое такое событие станет наставником, который называется жизненным и профессиональным опытом. И добавил, что все они будут формировать характер и волю для решения самых амбициозных задач.
Напомним, что ранее белорусский лидер направился в длительную командировку.
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