Лукашенко предупредил, что ждет выпускников белорусских вузов

Лукашенко выразил убеждение в том, что накопленные выпускниками за годы учебы знания, помноженные на стремление совершенствоваться, приведут их к вершинам профессионального мастерства. Также он поблагодарил родителей выпускников за их детей и за поддержку, которую они оказывали в самые сложные моменты студенческой жизни. А также поблагодарил преподавателей, которые смогли раскрыть таланты и способности молодых людей.