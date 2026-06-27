В Хабаровске торжественно открыли самый большой на Дальнем Востоке мурал в честь Героя России Владимира Шатова

В Хабаровске на Амурском бульваре, 66 состоялось торжественное открытие монументального мурала, посвящённого Герою Российской Федерации подполковнику Владимиру Шатову. Это самое большое подобное изображение на всём Дальнем Востоке. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщил в своём канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук, Владимир Шатов — настоящий профессионал и патриот, погибший в 2004 году в Ингушетии. Даже будучи тяжело раненым, он продолжал бой. Его имя уже увековечено на Мемориале Славы, в названиях улицы и школ, а теперь к ним добавился грандиозный арт-объект, созданный в рамках всероссийского проекта «Муралы Победы».
— Для Хабаровска — Города воинской славы — подвиг каждого, кто отдал жизнь за мирное небо, священен. Этот мурал — не просто украшение краевой столицы, это живая связь поколений и дань нашей глубокой благодарности, — написал Сергей Кравчук.
Мэр разделил этот важный момент с губернатором Дмитрием Демешиным, депутатом Госдумы Максимом Ивановым и родными героя, в том числе с его вдовой Ириной Шатовой. «Память о подвигах наших защитников священна. Она живёт в наших сердцах и воплощается в таких величественных символах», — добавил Сергей Кравчук.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru