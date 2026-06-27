В Хабаровске торжественно открыли самый большой на Дальнем Востоке мурал в честь Героя России Владимира Шатова

Как сообщил в своём канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук, Владимир Шатов — настоящий профессионал и патриот, погибший в 2004 году в Ингушетии. Даже будучи тяжело раненым, он продолжал бой. Его имя уже увековечено на Мемориале Славы, в названиях улицы и школ, а теперь к ним добавился грандиозный арт-объект, созданный в рамках всероссийского проекта «Муралы Победы».