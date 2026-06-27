Корпоративный демографический стандарт утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвердили корпоративный демографический стандарт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
26 июня документ подписали представители правительства региона, ассоциации промышленников, объединений предпринимателей и профсоюзов.
Как уточнил замгубернатора Егор Поляков, демографический стандарт региона уточняет и детализирует положения федерального, но не заменяет его.
«Мы фокусируемся на наиболее востребованных именно в нашем регионе мерах поддержки работников. Наша задача — создать экосистему, в которой рождение ребенка не становится барьером для карьерного роста, а корпоративная культура органично поддерживает семейные ценности», — сказал Егор Поляков.
Важная особенность стандарта — обязательный критерий соответствия корпоративной программы. Для этого местные компании должны назначить своим сотрудникам выплаты при рождении детей.
Меры поддержки сгруппировали по принципу экономической доступности для организаций. К базовым относятся дополнительные оплачиваемые выходные дни, а к более серьезным — оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В стандарт также включили рекомендации по минимальным значениям выплат и другой поддержке семей.
Пока в компаниях самой популярной мерой является единовременная помощь при рождении ребенка: ее ввели свыше 500 организаций.
В дальнейшем планируется оценивать корпоративные программы в организациях и составлять рейтинг лучших.
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