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Корпоративный демографический стандарт утвердили в Нижегородской области

Теперь работодатели будут платить сотруднику при рождении ребенка.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области утвердили корпоративный демографический стандарт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

26 июня документ подписали представители правительства региона, ассоциации промышленников, объединений предпринимателей и профсоюзов.

Как уточнил замгубернатора Егор Поляков, демографический стандарт региона уточняет и детализирует положения федерального, но не заменяет его.

«Мы фокусируемся на наиболее востребованных именно в нашем регионе мерах поддержки работников. Наша задача — создать экосистему, в которой рождение ребенка не становится барьером для карьерного роста, а корпоративная культура органично поддерживает семейные ценности», — сказал Егор Поляков.

Важная особенность стандарта — обязательный критерий соответствия корпоративной программы. Для этого местные компании должны назначить своим сотрудникам выплаты при рождении детей.

Меры поддержки сгруппировали по принципу экономической доступности для организаций. К базовым относятся дополнительные оплачиваемые выходные дни, а к более серьезным — оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В стандарт также включили рекомендации по минимальным значениям выплат и другой поддержке семей.

Пока в компаниях самой популярной мерой является единовременная помощь при рождении ребенка: ее ввели свыше 500 организаций.

В дальнейшем планируется оценивать корпоративные программы в организациях и составлять рейтинг лучших.

Ранее мы писали, что больше 180 приемных семей в Нижегородской области получили пособия.