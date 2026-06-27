Корпоративный демографический стандарт утвердили в Нижегородской области

Меры поддержки сгруппировали по принципу экономической доступности для организаций. К базовым относятся дополнительные оплачиваемые выходные дни, а к более серьезным — оплата ДМС, прямые выплаты работникам при рождении детей и другие. В стандарт также включили рекомендации по минимальным значениям выплат и другой поддержке семей.