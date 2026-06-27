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Глава Ростова поздравил молодежь с праздником

Александр Скрябин обратился к жителям донской столицы в День молодежи России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин поздравил жителей с Днем молодежи России. Об этом он написал в своих соцсетях.

В своем обращении глава города отметил, что Ростов всегда был и остается городом молодых, где энергия и инициативность двигают развитие вперед. Он напомнил, что еще в начале XX века городским головой впервые стал 31-летний Александр Байков. И это было знаком перемен. Сегодня молодежь Ростова активно проявляет себя в науке, спорте, волонтерстве, предпринимательстве, искусстве и на производстве. Талант, амбиции и трудолюбие открывают перед ними множество возможностей.

— Всех ростовчан, кто молод духом, поздравляю с Днём молодежи России! — добавил он.

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