Глава Ростова поздравил молодежь с праздником

В своем обращении глава города отметил, что Ростов всегда был и остается городом молодых, где энергия и инициативность двигают развитие вперед. Он напомнил, что еще в начале XX века городским головой впервые стал 31-летний Александр Байков. И это было знаком перемен. Сегодня молодежь Ростова активно проявляет себя в науке, спорте, волонтерстве, предпринимательстве, искусстве и на производстве. Талант, амбиции и трудолюбие открывают перед ними множество возможностей.