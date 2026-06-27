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В СК России расследуют обстоятельства ракетной атаки на Волгоград

Ракетную атаку, во время которой пострадали десять человек, расследуют сотрудники Следственного комитета России.

Ракетную атаку, во время которой пострадали десять человек, расследуют сотрудники Следственного комитета России.

— Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Курской, Белгородской, Волгоградской областей и ЛНР, — сообщили в пресс-службе СК России.

В Волгограде целями ракет стало одно из предприятий Краснооктябрьского района: пострадали десять человек. В Курской области из-за очередной атаки беспилотников в больницу попали два человека. Из-за ударившего по территории коммерческого объекта в Белгородской области ранен мужчина. В Луганской народной республике два человека погибли, еще четверо получили ранения после атак смертоносных летательных аппаратов.

Что известно о ракетном ударе в Волгоградской области, рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева.

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