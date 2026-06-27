В Новосибирске открыли четыре пляжа для купания 27 июня

В Новосибирске официально открыли четыре пляжа для отдыха в парке культуры и отдыха «У моря Обского». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Согласно заключению управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, пляжи «У моря Обского», «Галечный», «Детский» и «Бумеранг» соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и признаны пригодными для отдыха.
«Пляжи признаны пригодными для посещения и отдыха. А с 27 июня — для купания», — говорится в сообщении.
Специалисты проверили качество воды и состояние прибрежных территорий — нарушений не выявлено. На каждом пляже установят информационные стенды с правилами поведения и безопасного купания.
В Роспотребнадзоре также отметили, что купаться разрешено на пляжах «Любимый город» в Тогучине и «Лазурный» в деревне Квашнино Барабинского района.
При этом специалисты предупреждают: отдых на несанкционированных пляжах опасен — вода там не проходит контроль, а дно может быть захламлено, что грозит кишечными инфекциями.