Во Франции аномальная жара: больницы заполнены, алкоголь под запретом

Особую тревогу вызывают участившиеся случаи внезапной остановки сердца и тепловых ударов, причём эти проблемы фиксируют даже у людей без хронических заболеваний и в молодом возрасте. Чтобы не провоцировать дополнительные риски, в Париже временно запретили употреблять спиртное на улицах и в других общественных пространствах. Кроме того, под ограничение попала и вечерняя продажа алкоголя навынос — приобрести бутылку после определённого часа теперь нельзя. Впрочем, для кафе, ресторанов и баров сделано исключение: выпить внутри заведения по-прежнему разрешено.