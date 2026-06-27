Во Франции аномальная жара: больницы заполнены, алкоголь под запретом

Красный код метеорологической опасности действует для более чем 44 миллионов граждан Франции. По данным синоптиков, существенного спада температур в ближайшие дни не ожидается, и аномальный зной продолжит оказывать давление на все сферы жизни страны.
Власти французских городов вынуждены вводить экстренные ограничения, чтобы облегчить работу медиков, которые и так работают с колоссальной перегрузкой. В Париже столбики термометров в отдельные дни достигали отметки +40,9 °C, что привело к критической загруженности госпиталей. Свободные палаты закончились, и пациентов размещают прямо в коридорах, а число вызовов бригад скорой помощи за сутки выросло в 2 раза по сравнению с обычными показателями.
Особую тревогу вызывают участившиеся случаи внезапной остановки сердца и тепловых ударов, причём эти проблемы фиксируют даже у людей без хронических заболеваний и в молодом возрасте. Чтобы не провоцировать дополнительные риски, в Париже временно запретили употреблять спиртное на улицах и в других общественных пространствах. Кроме того, под ограничение попала и вечерняя продажа алкоголя навынос — приобрести бутылку после определённого часа теперь нельзя. Впрочем, для кафе, ресторанов и баров сделано исключение: выпить внутри заведения по-прежнему разрешено.
Из-за опасений за здоровье участников пришлось отменить несколько крупных городских событий. В частности, не состоятся традиционный музыкальный фестиваль Solidays.
Четверо детей погибли от жары в запертых машинах во Франции.
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