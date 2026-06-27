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У казахстанки нет 700 тысяч тенге на воду

Жители Черемушек в Павлодарской области лишены элементарных инфраструктурных благ. Например, у многодетной матери нет 700 тыс. тенге, чтобы подвести к дому водопровод, передает телеканал «Астана».

Источник: Nur.kz

Частный подрядчик озвучил цену в 700 тысяч тенге для подведения водопровода к дому многодетной матери из Черемушек:

Частный подрядчик озвучил стоимость подведения водопровода к дому женщины, воспитывающей четверых детей, в Черемушках, Павлодарской области. Цена составила 700 тысяч тенге. У семьи нет таких средств, и они вынуждены ежедневно ходить за водой на колонку.

Отсутствие центрального водопровода и колодца:

Своего водопровода у семьи нет, хотя есть колодец на другой стороне дороги. Для подключения к нему необходимо поднять новый асфальт. На улице пять домов без центрального водопровода.

Осенью аким Павлодарской области приезжал в Черемушки и обещал решить вопрос с водой, но пока ответа нет.

Отсутствие освещения в новой части микрорайона:

Жители Черемушек также сталкиваются с проблемой отсутствия освещения в новой части микрорайона. Они получили землю для строительства в порядке очереди, но улицы остаются неосвещёнными.

Единственная освещённая территория — это спортивная площадка и стадион. Выйти на улицу ночью невозможно из-за темноты.

Освещение новых Черемушек планируется по мере застройки, но пока это только в планах.

Проблемы с подключением к городским благам:

Поселок Черемушки присоединили к Аксу около 15 лет назад, но жители до сих пор вынуждены выпрашивать у чиновников городские блага.