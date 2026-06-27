В пространстве «МосХаб. Сколково» в Москве пройдет «День открытого кода»

«Развитие Open Source в России — это не просто тренд, а осознанная стратегия. Она позволяет снизить зависимость от зарубежных платформ, активно развивать отечественное ИТ‑сообщество и экспертизу. Проекты с открытым исходным кодом не только помогают справляться с текущими вызовами, но и формируют прочный фундамент для технологического будущего страны. Для реализации этого подхода в Москве, например, создана облачная платформа для разработки, сопровождения и развития программного обеспечения “МосХаб”», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Анисимов.