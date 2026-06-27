В пространстве «МосХаб. Сколково» в Москве пройдет «День открытого кода»

«День открытого кода» состоится 30 июня в деловом пространстве «МосХаб. Сколково» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Мероприятие объединит представителей ИТ-компаний, стартапов и профильных вузов для обсуждения трендов развития Open Source (открытого исходного кода). Представители департамента информационных технологий Москвы, технологических компаний и профильных вузов поговорят о вызовах, которые стоят перед отечественной ИТ-отраслью.
Участники смогут задать спикерам вопросы, а затем обсудить свои идеи и наработки для развития открытого исходного кода в России в формате свободного общения. Регистрация доступна по ссылке.
«Развитие Open Source в России — это не просто тренд, а осознанная стратегия. Она позволяет снизить зависимость от зарубежных платформ, активно развивать отечественное ИТ‑сообщество и экспертизу. Проекты с открытым исходным кодом не только помогают справляться с текущими вызовами, но и формируют прочный фундамент для технологического будущего страны. Для реализации этого подхода в Москве, например, создана облачная платформа для разработки, сопровождения и развития программного обеспечения “МосХаб”», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Анисимов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.