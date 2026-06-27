Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пространстве «МосХаб. Сколково» в Москве пройдет «День открытого кода»

Мероприятие объединит представителей ИТ-компаний, стартапов и профильных вузов.

Источник: Национальные проекты России

«День открытого кода» состоится 30 июня в деловом пространстве «МосХаб. Сколково» в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Мероприятие объединит представителей ИТ-компаний, стартапов и профильных вузов для обсуждения трендов развития Open Source (открытого исходного кода). Представители департамента информационных технологий Москвы, технологических компаний и профильных вузов поговорят о вызовах, которые стоят перед отечественной ИТ-отраслью.

Участники смогут задать спикерам вопросы, а затем обсудить свои идеи и наработки для развития открытого исходного кода в России в формате свободного общения. Регистрация доступна по ссылке.

«Развитие Open Source в России — это не просто тренд, а осознанная стратегия. Она позволяет снизить зависимость от зарубежных платформ, активно развивать отечественное ИТ‑сообщество и экспертизу. Проекты с открытым исходным кодом не только помогают справляться с текущими вызовами, но и формируют прочный фундамент для технологического будущего страны. Для реализации этого подхода в Москве, например, создана облачная платформа для разработки, сопровождения и развития программного обеспечения “МосХаб”», — отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Алексей Анисимов.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.