Александр Шепс ответил на обвинения Василисы Володиной в краже поста

До этого Александр Шепс рассказал, что подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Он уточнил, что причиной драки стали совместные испытания на шоу о сверхъестественных явлениях. Также Александр Шепс подчеркнул, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни.