Александр Шепс ответил на обвинения Василисы Володиной в краже поста

Экстрасенс Александр Шепс прокомментировал конфликт с астрологом Василисой Володиной, которая обвинила его в том, что он якобы украл ее публикацию о новолунии.
По словам Шепса, причиной произошедшего стали действия мошенников, а сам он не имеет никакого отношения к спорной публикации. Эзотерик заявил, что никогда не размещал подобных материалов в социальных сетях и не ведет площадки, где могли появиться подозрительные посты.
— Я считаю это аморальным — брать у кого-то какие-то посты, копировать, ставить под своим именем и так далее. Впоследствии Василиса мне сама написала сообщение о том, что все удалено, — цитирует экстрасенса Super.
16 июня Володина опубликовала видеообращение, в котором обвинила Шепса в краже публикации о новолунии с изображением, которое создал ее дизайнер. Тогда астролог пожаловалась, что считает подобные действия бессовестными.
До этого Александр Шепс рассказал, что подрался в отеле со своим братом и коллегой по шоу «Битва сильнейших» Олегом Шепсом. Он уточнил, что причиной драки стали совместные испытания на шоу о сверхъестественных явлениях. Также Александр Шепс подчеркнул, что у него, в отличие от его брата, нет звездной болезни.