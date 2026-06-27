Взломали Госуслуги. Женщина отдала мошенникам 10 миллионов в пакете

Жительница Артема отдала мошенникам 10 миллионов рублей. Прокуратура поставила на контроль уголовное дело.
Мошенники представились сотрудниками банка. Они сообщили 55-летней жительнице о взломе «Госуслуг» и попытках перевода средств за границу.
Потерпевшая сняла со счетов все деньги, включая полученные в связи со смертью сына, погибшего при выполнении боевых задач.
Далее женщина передала 10 миллионов, упакованных в пакет, неизвестной девушке, назвавшей кодовое слово.
Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.