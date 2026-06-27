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Взломали Госуслуги. Женщина отдала мошенникам 10 миллионов в пакете

Прокуратура поставила на контроль уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Артема отдала мошенникам 10 миллионов рублей. Прокуратура поставила на контроль уголовное дело.

Мошенники представились сотрудниками банка. Они сообщили 55-летней жительнице о взломе «Госуслуг» и попытках перевода средств за границу.

Потерпевшая сняла со счетов все деньги, включая полученные в связи со смертью сына, погибшего при выполнении боевых задач.

Далее женщина передала 10 миллионов, упакованных в пакет, неизвестной девушке, назвавшей кодовое слово.

Спустя некоторое время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.