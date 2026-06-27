Россияне смогут увидеть знаменитый летне-осенний треугольник

Несмотря на то, что июльские ночи остаются довольно светлыми, для любителей звездного неба есть идеальное «окно». Речь идет о периоде, когда наступает достаточная для наблюдений темнота, длится всего три часа — примерно с 23:00 до 02:00. В это время над горизонтом полностью доминирует гигантский треугольник, образованный тремя ярчайшими звездами: Вегой (созвездие Лиры), Денебом (Лебедь) и Альтаиром (Орел).