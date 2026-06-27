Россияне смогут увидеть знаменитый летне-осенний треугольник

Главным астрономическим событием июля этого года станет появление на небосводе летне-осеннего треугольника. Об этом рассказал Александр Алексеев, научный сотрудник ГМИК имени Циолковского, передает РИА Новости.
Несмотря на то, что июльские ночи остаются довольно светлыми, для любителей звездного неба есть идеальное «окно». Речь идет о периоде, когда наступает достаточная для наблюдений темнота, длится всего три часа — примерно с 23:00 до 02:00. В это время над горизонтом полностью доминирует гигантский треугольник, образованный тремя ярчайшими звездами: Вегой (созвездие Лиры), Денебом (Лебедь) и Альтаиром (Орел).
Алексеев отметил, что вооружившись обычным биноклем или любительским телескопом, в середине лета можно разглядеть и более далекие космические объекты. В зоне видимости окажутся знаменитая туманность Кольцо, шаровое скопление М13 в созвездии Геркулеса, а также культовая галактика Андромеды.
Напомним, в августе 2026 года ожидает уникальное солнечное затмение. Оно начнется в России, а полной силы достигнет над Гренландией.