Путин поручил достроить Дворец танца Эйфмана в Петербурге

Документ опубликован в перечне поручений на сайте Кремля. Эти поручения были даны по итогам заседания Совета по культуре. Управделами предписано завершить все строительные работы. Первый доклад о ходе исполнения поручения Владимиру Путину должны будут предоставить до 20 июля. А окончить все работы планируется до 20 сентября 2027 года.