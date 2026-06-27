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Путин поручил достроить Дворец танца Эйфмана в Петербурге

Коллектив работает в Северной столице более 40 лет.

Источник: Аргументы и факты

Дворец танца имени Бориса Эйфмана будет достроен в Петербурге. Соответствующее поручение управлению делами президента РФ дал Владимир Путин.

Документ опубликован в перечне поручений на сайте Кремля. Эти поручения были даны по итогам заседания Совета по культуре. Управделами предписано завершить все строительные работы. Первый доклад о ходе исполнения поручения Владимиру Путину должны будут предоставить до 20 июля. А окончить все работы планируется до 20 сентября 2027 года.

Напомним, ранее Владимир Путин взял на личный контроль строительство Дворца танца. И пообещал коллективу решить проблему с отсутствием собственной сцены.

Как пишет «Петербургский дневник», Театр Бориса Эйфмана уже более 40 лет работает в Северной столице, но пока не имеет постоянной площадки. Вопрос о строительства здания подняли на высшем уровне. В 2019 году губернатор Александр Беглов предложил разместить Дворец танца на территории Тучкова буяна.

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