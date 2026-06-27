Ночью в Татарстане действовала ракетная опасность

В Татарстане в 05:36 отменили ракетную опасность. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Ракетная опасность” отменен», — говорится в сообщении.
В аэропорту Казани вводили ограничения на прием и выпуск самолетов, сейчас их сняли.
Режим действовал и в соседней Чувашии.
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