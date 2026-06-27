«Не защитит от ожогов»: врач предупредил об опасности солярия перед отпуском

По словам специалиста, мнение о том, что солярий способен защитить от солнечных ожогов, во многом является мифом. Легкий загар действительно немного увеличивает естественную защиту кожи, но она остается минимальной и не заменяет солнцезащитный крем. После солярия человек может получить ложное ощущение безопасности и дольше находиться под солнцем, что только повышает риск ожогов.