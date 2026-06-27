«Не защитит от ожогов»: врач предупредил об опасности солярия перед отпуском

Перед отпуском многие отправляются в солярий, чтобы подготовить кожу к солнцу и снизить риск ожогов. Однако такая подготовка не всегда полезна, а иногда может даже повысить нагрузку на кожу. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-дерматолог Артур Кузнецов.
По словам специалиста, мнение о том, что солярий способен защитить от солнечных ожогов, во многом является мифом. Легкий загар действительно немного увеличивает естественную защиту кожи, но она остается минимальной и не заменяет солнцезащитный крем. После солярия человек может получить ложное ощущение безопасности и дольше находиться под солнцем, что только повышает риск ожогов.
Ультрафиолетовые лампы воздействуют на кожу так же, как естественное солнце, и организм получает двойную нагрузку: сначала в солярии, затем на пляже. Именно суммарная доза ультрафиолета считается одним из главных факторов преждевременного старения и увеличения риска новообразований.
Особенно осторожными врач рекомендует быть людям со светлой кожей, большим количеством родинок и тем, у кого уже были солнечные ожоги. Для них солярий перед поездкой может принести больше вреда, чем пользы.
Гораздо безопаснее подготовить кожу другими способами: за несколько недель до отпуска увлажнять кожу и соблюдать питьевой режим, а на отдыхе загорать постепенно, избегая солнца в самые жаркие часы. Солнцезащитный крем с SPF 30−50 остается обязательным даже при уже загорелой коже — он защищает от ожогов, фотостарения и пигментации.
Врач добавил, что солярий не является необходимым этапом подготовки к отпуску. Гораздо важнее разумный режим пребывания на солнце и постепенная адаптация кожи.