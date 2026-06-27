Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области утром 27 июня

Нижегородцев просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.
Ранее мы писали, что СКР проведет расследование после гибели двух нижегородцев из-за атаки БПЛА. Массированная атака дронов в регионе произошла ночью и утром 24 июня. Средства ПВО сбили 23 беспилотника самолетного типа.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше