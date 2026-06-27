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Режим опасности по БПЛА отменили в Нижегородской области утром 27 июня

Граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Источник: Живем в Нижнем

Утром 27 июня на территории Нижегородской области перестал действовать режим опасности по БПЛА. О его отмене сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Нижегородцев просят не приближаться к обломкам беспилотников при их обнаружении.

Ранее мы писали, что СКР проведет расследование после гибели двух нижегородцев из-за атаки БПЛА. Массированная атака дронов в регионе произошла ночью и утром 24 июня. Средства ПВО сбили 23 беспилотника самолетного типа.

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