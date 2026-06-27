Чернышенко рассказал, как в России отмечают День молодежи

«В этом году День молодежи проходит более чем в 400 городах. И среди них, конечно, есть города, которым в этом году выпала особая роль. Смоленск стал Молодежной столицей России, а Елец получил статус Города молодежи. Сегодня здесь проходят главные мероприятия», — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.