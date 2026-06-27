В Подмосковье обучат экскурсоводов в сфере промышленного туризма

Пройти подготовку бесплатно могут граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, незанятые женщины с детьми до 7 лет и находящиеся в декрете, инвалиды любой группы. Также участниками могут стать незанятые граждане до 35 лет, прошедшие воинскую службу или имеющие документ об образовании, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга и ветераны боевых действий, уволенные со службы.