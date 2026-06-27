В Подмосковье обучат экскурсоводов в сфере промышленного туризма

Набор на программу «Экскурсовод в сфере промышленного туризма» начался в Московской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Предприятия Московской области открывают свои производства для организованных групп, а специалисты, умеющие интересно и профессионально проводить экскурсии, становятся все более востребованными. По итогам аттестации выдается документ о повышении квалификации установленного образца.
Пройти подготовку бесплатно могут граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, незанятые женщины с детьми до 7 лет и находящиеся в декрете, инвалиды любой группы. Также участниками могут стать незанятые граждане до 35 лет, прошедшие воинскую службу или имеющие документ об образовании, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга и ветераны боевых действий, уволенные со службы.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.