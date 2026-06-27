Что смотреть летом: 7 сериалов от «Рыцаря семи королевств» до «Радара»

Джордж Мартин возвращается в Вестерос, Apple TV+ выпускает фантастику о советской космонавтике, а российский «Радар» отправляет инопланетян в пионерлагерь. В летней подборке — «Рыцарь Семи Королевств», менее мрачная история из мира «Игры престолов» о странствиях Дунка и Эгга, хоррор-комедия «Бухта вдов», драмеди «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг и Мишель Пфайфер, а также медицинский процедурал «Питт».
Среди российских проектов выделяются «Радар» и драмеди «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой. В «Радаре» фантастика соединяется с ностальгией по пионерлагерю, а «Встать на ноги» рассказывает об инвалидности, семье и искуплении. Отдельным достоинством проекта называют инклюзивный актерский состав.