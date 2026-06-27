Пермские компании вошли в число лидеров по продажам автомобилей

Два пермских автодилера вошли в число победителей национальной премии «Автодилер года 2026». Так, лучшим представителем малого бизнеса в номинации «Продажа новых автомобилей» стало пермское ООО «Форвард-Авто». Также компания вместе с еще одним местным автодилером Verra показали наилучший результат в сегменте малого и среднего бизнеса в номинации «Продажа автомобилей с пробегом». Об этом сообщает пресс-служба аналитического агентства «Автостат».