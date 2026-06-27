В Усть-Лабинском районе Кубани начался форум-фестиваль «Быть казаком»

«В этом году форум-фестиваль “Быть казаком” от большого зрелищного мероприятия переходит к более содержательному формату, в центре которого — главные ценности и смыслы казачьей традиции. Для нас важно не только показывать казачью культуру в ее внешних проявлениях, но и раскрывать ее истоки и внутреннюю основу — веру, семью, уважение к старшему поколению, братство, служение и готовность отвечать за людей рядом», — отметила генеральный директор фонда «Вольное дело» Ирина Бахтина.