В Усть-Лабинском районе Кубани начался форум-фестиваль «Быть казаком»

Всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком» проходит 27−28 июня в Усть-Лабинском районе Краснодарского кра. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Программа организована на нескольких площадках и объединяет форумную часть, театральные постановки, спортивные состязания, концерты, ремесленные мастер-классы, гастрономию и этнографические проекты. Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, ремесленная ярмарка, гастрономические конкурсы с аутентичными блюдами кубанской кухни, а также исторические реконструкции и литературные встречи.
В хуторе Аргатов посетители смогут прикоснуться к культуре кубанского казачества, посетив ремесленные ярмарки, мастер-классы, детские и семейные квесты, спортивные игры, а также выступления народных коллективов Краснодарского края. Завершат фестивальные дни праздничные концерты ансамблей «Толока» и «Кубанская казачья вольница».
«В этом году форум-фестиваль “Быть казаком” от большого зрелищного мероприятия переходит к более содержательному формату, в центре которого — главные ценности и смыслы казачьей традиции. Для нас важно не только показывать казачью культуру в ее внешних проявлениях, но и раскрывать ее истоки и внутреннюю основу — веру, семью, уважение к старшему поколению, братство, служение и готовность отвечать за людей рядом», — отметила генеральный директор фонда «Вольное дело» Ирина Бахтина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.