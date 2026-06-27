Лантратова помогла многодетному отцу вернуться с СВО домой к жене и детям

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла многодетному отцу, участвовавшему в спецоперации, вернуться домой к жене, которой требовалась помощь с детьми, в том числе с новорожденным ребенком.
По информации омбудсмена, Владислав проходил службу в зоне боевых действий, где получил ранение, в связи с чем позже его состояние здоровья стало ухудшаться. Тем временем у него родился третий ребенок, и дома его помощи ждали жена и дети.
«К нам обратилась супруга бойца Надежда. Просила помочь уволить мужа с военной службы по семейным обстоятельствам. Мы направили запрос в Министерство обороны России. В итоге Владислава отправили в отставку. Теперь он сможет вернуться к семье и заняться восстановлением здоровья», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
В сообщении она также поблагодарила Министерство обороны России за оперативную реакцию.