Температура до +37°C и тёплое море: погода в Калининградской области 27 июня

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём в Калининграде и области «до +30…+32°C (местами, особенно в южной и западной части региона: Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Зеленоградский рн, включая Калининград, до +33°C), у морского побережья до +29…+32°C, на Куршской и Балтийской косе до +26…+29°C, ясно/малооблачно (перистые облака). Температура воды в Балтике у побережья региона +19…+21°С».