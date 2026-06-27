Температура до +37°C и тёплое море: погода в Калининградской области 27 июня

Днём в субботу, 27 июня, в Калининградской области облачно с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +32°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер юго-западный, 2 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на побережье ожидается +30°C, в областном центре, Мамоново, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +32°C, на востоке региона +35°C, осадки не прогнозируются.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу безоблачно. Температура утром будет на уровне +23,5°C, днём прогреется до +28,3°C, вечером опустится до +25,8°C. Влажность составит до 74%, давление — 764 мм. Температура воды прогнозируется на уровне 18,8°C.
В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19°C, днём +29…+33°C. Видимость 3−7 км. По Калининградской области 27−29.06 ожидается сильная жара — температура воздуха днем +35…+37 градусов. На контроле», — говорится в ежедневном прогнозе.
В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём в Калининграде и области «до +30…+32°C (местами, особенно в южной и западной части региона: Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Зеленоградский рн, включая Калининград, до +33°C), у морского побережья до +29…+32°C, на Куршской и Балтийской косе до +26…+29°C, ясно/малооблачно (перистые облака). Температура воды в Балтике у побережья региона +19…+21°С».