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Волгоградцы заплатят штраф до 1 млн рублей за видео последствий ракетного удара

В регионе напомнили о запрете на распространение фото и видео атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 27 июня 2026 года Волгоградская область пережила ракетный удар: ВСУ направили ракеты на предприятие в северной части города. На заводе начался пожар, пострадали люди. Жители района провели ночь в страхе. Но многие вместо того, чтобы отойти от окон, снимали прилеты и пожар на видео. Власти напомнили об ответственности за распространение такого контента: опубликовав кадры последствий удара, можно получить штраф до миллиона в соответствии с административным Кодексом Волгоградской области.

В Волгоградской области согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова запрещено фотографировать и снимать на видел последствия атак беспилотных средств, снимать сами беспилотники и их обломки, работу ПВО и любые фото, кпо которым можно определить местоположение ПВО и других объектов военной инфраструктуры, а также систем охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов. Накажут и авторов контента, и тех, кто опубликует его в СМИ и социальных сетях.