Волгоградцы заплатят штраф до 1 млн рублей за видео последствий ракетного удара

В Волгоградской области согласно постановлению губернатора Андрея Бочарова запрещено фотографировать и снимать на видел последствия атак беспилотных средств, снимать сами беспилотники и их обломки, работу ПВО и любые фото, кпо которым можно определить местоположение ПВО и других объектов военной инфраструктуры, а также систем охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов. Накажут и авторов контента, и тех, кто опубликует его в СМИ и социальных сетях.