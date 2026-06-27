В Хабаровском крае газификация выросла до 63 процентов и обошла ДФО

По данным региональных властей, программа догазификации охватывает свыше 24 тысяч домовладений в 38 населённых пунктах. Уже заключено более 16 тысяч договоров, а техническая возможность подключения создана для 14 тысяч домов. Фактически газом пользуются около 3,7 тысячи семей.