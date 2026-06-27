В Хабаровском крае газификация выросла до 63 процентов и обошла ДФО

В Хабаровском крае уровень газификации достиг 63%, что более чем в два раза выше среднего показателя по Дальневосточному федеральному округу — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации доложила заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева.
По данным региональных властей, программа догазификации охватывает свыше 24 тысяч домовладений в 38 населённых пунктах. Уже заключено более 16 тысяч договоров, а техническая возможность подключения создана для 14 тысяч домов. Фактически газом пользуются около 3,7 тысячи семей.
За последние полтора года в регионе построено свыше 340 километров газовых сетей. В текущем году планируется обеспечить техническую возможность подключения ещё более 6 тысяч домовладений — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и ряде районов края.
Отдельный акцент сделан на стоимости внутридомового оборудования. Для льготных категорий действуют меры поддержки: федеральная субсидия до 100 тысяч рублей и краевая компенсация до 200 тысяч рублей. Подведение газа до границы участка остаётся бесплатным.
Отмечается, что развитие газовой инфраструктуры также важно для промышленных проектов региона. В числе приоритетов — модернизация и расширение мощностей газораспределительных станций «Ильинка», «Березовка» и в Комсомольске-на-Амуре.
Работа по программе продолжается совместно с федеральными ведомствами и Газпром газораспределение Дальний Восток.