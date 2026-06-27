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Что происходит на подъезде к Беловежской пуще, где недавно открыли музыкальную дорогу

Власти внедрили изменения на дороге вблизи Беловежской пущи — вот зачем.

Источник: телеграм-канал «#1регион»

На подъезде к Беловежской пуще внедрены изменения в организации движения, сообщает телеграм-канал «#1регион» Брестского облисполкома.

Так в телеграм-канале облисполкома напомним, что ранее на подъезде к Беловежской пуще появился участок так называемой музыкальной дороги. («Комсомолка» писала здесь об этом подробнее).

А сейчас еще вблизи Беловежской пущи внедрили и другие изменения в организации дорожного движения.

В частности, сотрудниками «Бреставтодора» на трассе Р-83 «Брест — Каменец — Национальный парк “Беловежская пуща” установлен проекционный пешеходный переход.

Инновационная «зебра» представляет собой двухцветную подсветку, проецируемую на дорожный участок. Это сделано для безопасности пешеходов и повышает внимание со стороны водителей.

Ранее мы писали, что произошло на трассе М-1, где пошел пар из скульптуры зубра. Кстати, уже власти анонсировали еще несколько изменений, связанных со скульптурой зубра на М-1.