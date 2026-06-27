Действие первых: Сергей Безруков оценил труппу МХАТа в деле

В Московском Губернском театре завершился VIII Фестиваль «Фабрика Станиславского» — крупный образовательный проект для молодых театральных деятелей. В этом году в нем приняли участие 90 человек из 30 регионов страны, в том числе молодые артисты МХАТ им. М. Горького и его новое руководство — народный артист России Сергей Безруков, который в марта 2026-го стал худруком театра, и директор Лариса Вильясте. Своими впечатлениями они поделились с «Известиями».
Проверено на «Фабрике».
Ключевой особенностью фестиваля в этом году стал особый формат знакомства с труппой МХАТа: артисты прошли через интенсивную практику «Фабрики» и показали свой уровень в работе над эскизами спектаклей. Как пояснила Лариса Вильясте, которая только недавно сменила на посту директора Елену Булукову, такой подход позволил увидеть артистов не в привычных репертуарных ролях, а в условиях максимальной профессиональной нагрузки.
— Мы смотрим спектакли МХАТа, но недостаточно знакомы с труппой, — рассказала Вильясте «Известиям». — Молодые артисты были приглашены Сергеем Витальевичем, чтобы включиться в эту программу, «прокачаться». На «Фабрике» у них была уникальная возможность поднять свой профессионализм, влиться в работу — а мы посмотрели на них в деле.
Справка «Известий».
Лариса Вильясте родилась 22 сентября 1967 года в Иркутске. В 2016 году окончила Высшую школу деятелей сценического искусства Г. Г. Дадамяна по специальности «Менеджер сценического искусства», прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2014 года — директор Московского Губернского драматического театра. С 2018-го — директор фестиваля «Фабрика Станиславского» и Большого детского фестиваля. С июня 2026-го — директор МХАТ им. М. Горького.
Лауреат Премии Правительства РФ в области печатных СМИ, Национальной премии для управленцев в сфере культуры в номинации «Управленцы федерального уровня» (2026). Лауреат в номинации «лучший директор» международной зрительской премии «Звезда театрала» (2024).
Сам Сергей Безруков подчеркивает, что для него принципиально лично оценить потенциал артистов МХАТа именно в формате интенсивной работы.
— Мне очень важно: если вижу, что это наш мхатовец, таких артистов я не отдам, — отметил он. — На «Фабрике» видно, как человек работает, когда с утра до вечера погружен в процесс, когда нужно быстро схватывать, реагировать, искать решения. Именно в таких условиях проявляется настоящий профессиональный уровень.
Безруков подчеркнул, что уровень профессионального мастерства можно повышать в течение всей жизни.
— Я вижу определенную недоученность у молодых артистов. Смотришь: ребята закончили четвертый курс, а еще не знают, не умеют — играют, представляют, но редко кого удается увидеть по-настоящему «цепляющим». Чтобы зацепило, нужна элементарная психологическая правда — и ей владеют, увы, единицы. Именно поэтому на «Фабрике Станиславского» мы стараемся вложить в ребят еще больше знаний и опыта — того, что дают наши мастера.
Художественный руководитель отдельно остановился на несоответствии формулировки в дипломе реальным компетенциям выпускников.
— В дипломе пишут: «Актер драматического театра и кино». У меня такой же диплом, и я действительно работаю и в театре, и в кино. Но парадокс в том, что порой артисты, имея такую запись в документе, попросту не знают, как работать в кино. Поэтому мы решили ввести на «Фабрике» отдельную дисциплину: за 10 дней дать тот самый практический опыт, который иначе молодые актеры почти нигде не получают — разве что на профильных курсах во ВГИКе.
По словам Безрукова, такой интенсив позволяет за короткий срок восполнить ключевые пробелы в подготовке и приблизить навыки выпускников к реальным требованиям сцены и съемочной площадки.
От эскиза — к премьере.
В рамках фестиваля более 30 преподавателей, теоретиков и практиков театра провели мастер‑классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, а также лекции по истории театра и психологии творчества. Занятия проходили в Московском Губернском театре и «Боярских палатах» СТД РФ.
Перспективные эскизы, созданные на площадке, могут стать основой для новых постановок. Так, Сергей Безруков анонсировал перенос в репертуар МХАТа работу режиссера Максима Меломедова.
— Эскиз Максима Меломедова «Леди Макбет Мценского уезда» по Лескову, показанный в прошлом году, сначала стал спектаклем для моих студентов, а теперь режиссер поставит его во МХАТе, — рассказал «Известиям» художественный руководитель.
В этом году на фестивале представили свои эскизы и другие мастера: Александр Коручеков — спектакль «Сон в шалую ночь» по Шекспиру, Ирина Автушенко — «О тебе, моя Африка…» по циклу поэзии Николая Гумилева, Константин Мишин — пластический проект «Сонеты Шекспира».
По словам Ларисы Вильясте, такие работы фактически становятся готовыми предложениями для репертуара: творческие лидеры получают возможность сразу увидеть и материал, и команду, которая его воплощает.
Говоря о ситуации на рынке молодых артистов, Безруков отметил объективное перенасыщение столичных трупп: театры не спешат расширять составы. При этом сам худрук в этом году провел масштабный набор: в труппу вошли выпускники его курса во ВГИКе, трое студентов с Донбасского курса филиала ВГИК в Ростове‑на‑Дону, а также трое актеров с курса Игоря Золотовицкого в Школе‑студии МХАТ. Однако, как подчеркнул Безруков, возможности взять всех талантливых выпускников объективно ограничены.
На церемонии закрытия фестиваля участникам вручили памятные дипломы, трем мастерам — статуэтки «Верю» из «бисквитного» фарфора Дулёвского завода, а артистам и творческим лидерам — удостоверения о повышении квалификации от Театрального института имени Б. Щукина.
По словам Сергея Безрукова, образовательный вектор «Фабрики Станиславского» сохранится: главная задача проекта — восполнить пробелы в подготовке молодых актеров и дать им тот практический опыт, который сложно получить в рамках стандартного вузовского обучения.