Действие первых: Сергей Безруков оценил труппу МХАТа в деле

— В дипломе пишут: «Актер драматического театра и кино». У меня такой же диплом, и я действительно работаю и в театре, и в кино. Но парадокс в том, что порой артисты, имея такую запись в документе, попросту не знают, как работать в кино. Поэтому мы решили ввести на «Фабрике» отдельную дисциплину: за 10 дней дать тот самый практический опыт, который иначе молодые актеры почти нигде не получают — разве что на профильных курсах во ВГИКе.