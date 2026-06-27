В Советском районе Красноярска произошло массовое ДТП

Сегодня утром на улице Пограничников в краевом центре произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. На месте аварии работают дорожные полицейские. По данным ведомства, 42-летний водитель Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении 47-летнему водителю КамАЗа. В результате столкновения пострадали еще 8 автомобилей. В ГАИ отметили, что они были припаркованы в зоне действия знака «Остановка запрещена». По предварительной информации, водители иномарки и большегруза были трезвыми. В результате ДТП никто не пострадал. На месте организовано реверсивное движение, автолюбителей просят учитывать эту информацию при проезде участка.