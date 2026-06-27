Волгоград пережил ракетный удар 27 июня — 10 пострадавших

Волгоградская область пережила ракетный удар в ночь на 27 июня. Целью высокоскоростных воздушных целей стало одно из местных предприятий. Удар отразили силы противовоздушной обороны России. Пострадали 10 человек. Подробности в материале vlg.aif.ru.
Под удар попал завод: жизни пострадавших вне опасности.
Сообщение о ракетной опасности поступило жителям региона на телефоны в 3:48 субботы, 27 июня. Волгоградцам советовали взять с собой документы и спуститься в укрытия.
Около шести утра губернатор Андрей Бочаров сообщил: «Силы ПВО Минобороны России в течение ночи и утра отражали террористическую атаку высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области».
В результате атаки повреждены производственные объекты одного из заводов в Краснооктябрьском районе областного центра. Пострадали 10 человек.
Глава региона уточнил: все пострадавшие доставлены в одну из больниц скорой медпомощи. По предварительным данным, озвученным медиками, их жизни — вне опасности.
Открыта горячая линия: принимаются жалобы.
В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар.
«Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы», — подтвердил Андрей Бочаров.
Жилые объекты минувшей ночью не пострадали.
Глава региона распорядился, чтобы оперативные и муниципальные службы уточнили последствия, прежде всего, уточнив число пострадавших, которые нуждаются в помощи.
В Волгограде приступили к ликвидации последствий атаки.
Горячую линию открыла прокуратура Волгоградской области.
«Жалобы оперативно принимаются по телефону 8−960−892−10−20. Также на горячую линию можно обратиться по поводу оказания правовой помощи», — уточняет представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.