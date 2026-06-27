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Волгоград пережил ракетный удар 27 июня — 10 пострадавших

Ракетный удар пережила Волгоградская область в ночь на 27 июня. Целью атаки стал один из заводов на севере областного центра. В результате пострадало 10 человек, их жизни вне опасности.

Источник: АиФ Волгоград

Волгоградская область пережила ракетный удар в ночь на 27 июня. Целью высокоскоростных воздушных целей стало одно из местных предприятий. Удар отразили силы противовоздушной обороны России. Пострадали 10 человек. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Под удар попал завод: жизни пострадавших вне опасности.

Сообщение о ракетной опасности поступило жителям региона на телефоны в 3:48 субботы, 27 июня. Волгоградцам советовали взять с собой документы и спуститься в укрытия.

Около шести утра губернатор Андрей Бочаров сообщил: «Силы ПВО Минобороны России в течение ночи и утра отражали террористическую атаку высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области».

В результате атаки повреждены производственные объекты одного из заводов в Краснооктябрьском районе областного центра. Пострадали 10 человек.

Глава региона уточнил: все пострадавшие доставлены в одну из больниц скорой медпомощи. По предварительным данным, озвученным медиками, их жизни — вне опасности.

Открыта горячая линия: принимаются жалобы.

В результате атаки на предприятии вспыхнул пожар.

«Локальные возгорания оперативно ликвидированы. На месте работают оперативные службы», — подтвердил Андрей Бочаров.

Жилые объекты минувшей ночью не пострадали.

Глава региона распорядился, чтобы оперативные и муниципальные службы уточнили последствия, прежде всего, уточнив число пострадавших, которые нуждаются в помощи.

В Волгограде приступили к ликвидации последствий атаки.

Горячую линию открыла прокуратура Волгоградской области.

«Жалобы оперативно принимаются по телефону 8−960−892−10−20. Также на горячую линию можно обратиться по поводу оказания правовой помощи», — уточняет представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.

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