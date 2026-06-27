Сколько зарабатывают российские репетиторы, и какие из них самые высокооплачиваемые

По данным аналитиков, за период с января по май 2026 года средний предлагаемый доход для репетиторов по физике составил 82,3 тысячи рублей в месяц. Вторую строчку в списке заняли преподаватели информатики с результатом 78,26 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули специалисты по английскому языку, которым работодатели готовы платить в среднем 74,34 тысячи рублей.