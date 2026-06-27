Сколько зарабатывают российские репетиторы, и какие из них самые высокооплачиваемые

Преподаватели физики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых репетиторов в России, зарабатывая в среднем более 80 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Авито Подработка», проведенного РИА Новости.
По данным аналитиков, за период с января по май 2026 года средний предлагаемый доход для репетиторов по физике составил 82,3 тысячи рублей в месяц. Вторую строчку в списке заняли преподаватели информатики с результатом 78,26 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули специалисты по английскому языку, которым работодатели готовы платить в среднем 74,34 тысячи рублей.
В топ-пять также вошли также репетиторы по математике (70,95 тысячи рублей) и литературе (69,24 тысячи рублей).
Как отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, финальный заработок педагогов во многом индивидуален. Он зависит от опыта, квалификации, региона и формата занятости. Почасовая оплата и частичная занятость позволяют гибко варьировать доход в зависимости от числа учеников.
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