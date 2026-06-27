В Магаданской области запустили дополнительные авиарейсы до Новосибирска

До 24 октября 2026 года частота рейсов составляет десять в неделю с учётом ранее введённых дополнительных. При этом рейсами «Сибири» выполняется удобная стыковка в Новосибирске с вылетами в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. По указанным направлениям действует субсидированный тариф для льготных категорий: пассажиры до 23 лет, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, инвалиды I и II группы и сопровождающие их лица.