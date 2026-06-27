В Магаданской области запустили дополнительные авиарейсы до Новосибирска

Министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Александр Просин в ходе рабочего визита в Хасынский муниципальный округ ответил на вопрос жителей о прямых авиарейсах в Санкт-Петербург. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в министерстве транспорта Магаданской области, организовать прямой беспосадочный рейс между Магаданом и Санкт-Петербургом затруднительно, поскольку авиакомпании принимают решения об открытии маршрутов исходя из экономической целесообразности. Вместе с тем авиакомпания «Сибирь» ввела дополнительные рейсы по маршруту Новосибирск — Магадан — Новосибирск. Полёты выполняются на воздушном судне Boeing-737 вместимостью 168 пассажиров эконом-класса.
До 24 октября 2026 года частота рейсов составляет десять в неделю с учётом ранее введённых дополнительных. При этом рейсами «Сибири» выполняется удобная стыковка в Новосибирске с вылетами в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. По указанным направлениям действует субсидированный тариф для льготных категорий: пассажиры до 23 лет, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, инвалиды I и II группы и сопровождающие их лица.
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