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Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с Днем молодежи

Три жительницы Краснодара победили в проекте «Росмолодежь. Гранты».

Источник: Комсомольская правда

Глава Краснодара назвал молодежь движущей силой города. В субботу, 27 июня, в городе празднуют День молодежи. Сегодня в краевом центре есть все для развития их потенциала: работает Дом молодежи, лагерь «Дубрава» и пост № 1. Власти поддерживают талантливую молодежь.

«В этом году 100 студентов, отличившихся в учебе и общественной жизни, получили стипендии. А проект “Школа с мэром” позволил старшеклассникам придумать, разработать и реализовать свои социальные инициативы», — отметил Наумов.

Три жительницы Краснодара смогли защитить свои проекты и стали победительницами первого сезона «Росмолодежь. Гранты». Теперь на реализацию своих идей они получить по 2 млн.

«Помните, каждый из вас уникален. Верьте в себя и двигайтесь к своим целям!» — поздравил глава Краснодара.