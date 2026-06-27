Евгений Наумов поздравил жителей Краснодара с Днем молодежи

Глава Краснодара назвал молодежь движущей силой города. В субботу, 27 июня, в городе празднуют День молодежи. Сегодня в краевом центре есть все для развития их потенциала: работает Дом молодежи, лагерь «Дубрава» и пост № 1. Власти поддерживают талантливую молодежь.