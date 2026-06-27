Нижегородские дети возвращаются домой из «Артека». Как сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, поезд с юными пассажирами час назад отправился из Анапы.
Министр уточнил, что всего по региональной квоте в лагерь поехали 29 школьников. Ещё шестеро отправились на отдых по коммерческим и тематическим путёвкам. По решению родителей 14 детей продолжат отдых в лагере на территории Краснодарского края, один ребёнок передан родственникам.
В Нижний Новгород централизованно возвращаются 20 школьников. Они едут в сопровождении сотрудников центра «Вега». Ребята едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием. Прибытие в Нижний Новгород ожидается в воскресенье.
Михаил Пучков поблагодарили коллег из Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о детях, а также выразили признательность коллективам «Артека» и центра «Вега» за слаженную работу.
В Минпросвещения России приняли решение о приостановке отдыха детей в Республике Крым до 1 сентября 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 205 пришкольных лагерей откроется в Нижнем Новгороде.