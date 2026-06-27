Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские дети возвращаются домой из «Артека»

20 школьников выехали на поезде из Анапы в сопровождении сотрудников центра «Вега».

Источник: Нижегородская правда

Нижегородские дети возвращаются домой из «Артека». Как сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, поезд с юными пассажирами час назад отправился из Анапы.

Министр уточнил, что всего по региональной квоте в лагерь поехали 29 школьников. Ещё шестеро отправились на отдых по коммерческим и тематическим путёвкам. По решению родителей 14 детей продолжат отдых в лагере на территории Краснодарского края, один ребёнок передан родственникам.

В Нижний Новгород централизованно возвращаются 20 школьников. Они едут в сопровождении сотрудников центра «Вега». Ребята едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием. Прибытие в Нижний Новгород ожидается в воскресенье.

Михаил Пучков поблагодарили коллег из Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о детях, а также выразили признательность коллективам «Артека» и центра «Вега» за слаженную работу.

В Минпросвещения России приняли решение о приостановке отдыха детей в Республике Крым до 1 сентября 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 205 пришкольных лагерей откроется в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше