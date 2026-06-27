Прием заявлений в колледжи Москвы на 2026 год начался на mos.ru

«В 2025 году на портале mos.ru было принято более 250 тыс. заявлений на зачисление в колледжи Москвы. В приемную кампанию этого года при указании специальности в форме подачи заявления абитуриент может выбрать удобное для себя место, дату и время проведения вступительного испытания. При необходимости эти данные можно изменить в личном кабинете на портале mos.ru. Также при выборе нескольких специальностей выпускник должен отметить свои приоритетные направления. Зачисление в колледж будет осуществлено по наивысшему приоритету, по которому поступающий пройдет по конкурсу, сбор дополнительных согласий на зачисление не потребуется», — приводятся в сообщении слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.