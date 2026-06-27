Прием заявлений в колледжи Москвы на 2026 год начался на mos.ru

«В 2025 году на портале mos.ru было принято более 250 тыс. заявлений на зачисление в колледжи Москвы. В приемную кампанию этого года при указании специальности в форме подачи заявления абитуриент может выбрать удобное для себя место, дату и время проведения вступительного испытания. При необходимости эти данные можно изменить в личном кабинете на портале mos.ru. Также при выборе нескольких специальностей выпускник должен отметить свои приоритетные направления. Зачисление в колледж будет осуществлено по наивысшему приоритету, по которому поступающий пройдет по конкурсу, сбор дополнительных согласий на зачисление не потребуется», — приводятся в сообщении слова председателя комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.
Сервис удобен тем, что даже если в заявлении оказалась некорректная скан-копия документа, приходить в колледж с бумажным оригиналом не нужно: запрос на повторную загрузку придет в личный кабинет на mos.ru. В департаменте информационных технологий Москвы также пояснили, что абитуриент может подать до пяти заявлений в разные колледжи или на разные специальности, выстроив их по личному приоритету. При необходимости порядок можно изменить даже после отправки заявления. Визуальные подсказки помогают не запутаться в процессе.
Подать заявление в колледж могут граждане, достигшие 14 лет на момент его отправки. Для поступления необходимо иметь основное или среднее общее образование. Паспортные данные абитуриента проверяются автоматически на этапе подачи.
Абитуриент также может загрузить скан‑копии документов, подтверждающих личные достижения или право на первоочередное или преимущественное зачисление. Заявление регистрируется автоматически, услуга доступна исключительно на портале mos.ru.