Проект фонтана на площади Ленина включат в муниципальную программу благоустройства

В Ростове-на-Дону планируют восстановить фонтан на площади Ленина перед гостиницей «Амакс». Проект включат в муниципальную программу благоустройства, а вопрос вынесут на рассмотрение городской Думы. Об этом сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко во время объезда городских фонтанов.