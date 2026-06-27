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Умер Мартиньш Вердиньш, звезда «Долгой дороги в дюнах»

Мартиньш Вердиньш умер в возрасте 85 лет.

Умер Мартиньш Вердиньш, латвийский актер и звезда сериала «Долгая дорога в дюнах». Ему было 85 лет. О смерти артиста сообщил Союз театральных деятелей Латвии.

Вердиньш скончался 19 июня. После его смерти было опубликовано прощальное обращение, написанное от первого лица. В нем артист сравнил свою жизнь с театральной постановкой.

«Я покинул сцену этой земли. Спектакль в моей роли сыгран. Сыгран до конца и полностью», — написал Вердиньш.

Актер попросил близких не погружаться в долгую скорбь и вспоминать его с улыбкой. В обращении он также назвал себя актером, художником, живописцем, декоратором, писателем, шофером и охранником.

Мартиньш Вердиньш родился 25 января 1941 года в Риге. Он окончил актерский курс театрального факультета Латвийской консерватории и выступал на сценах нескольких латвийских театров.

За карьеру артист снялся в 43 фильмах и сериалах. Среди его известных работ — «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Будьте моей тещей», «Стрелы Робин Гуда», «Матч состоится в любую погоду» и «Отряд специального назначения».

После завершения актерской карьеры в 2005 году Вердиньш сменил профессию и работал охранником. При этом он продолжал заниматься живописью и литературой.

Ранее KP.RU писал, что умер Паул Буткевич, советский и латвийский актер, заслуженный артист РСФСР. Ему также было 85 лет. Артист был известен зрителям по сериалу «Семнадцать мгновений весны» и другим советским картинам.

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