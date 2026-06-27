В Омске получила продолжение история «драки» тренера с железным рыцарем

История с железным рыцарем одной из пиццерий Омска получила продолжение. 24 июня социальные сети «взорвал» ролик, на котором взрослый посетитель заведения (позже станет известно, что — тренер по кикбоксингу) несколько раз ударил руками и ногами арт-объект у входа. Это рыцарь в доспехах, который встречает посетителей у точки на Левобережье и фотографируется с ними.
Момент «драки» на видео снимал сын тренера. Ролик набрал десятки тысяч просмотров. Поступок возмутил горожан, которые массово высказывались в комментариях. В пиццерии отметили, что статуя получила повреждения.
Позже стало известно, что тренер своими руками покрасил рыцаря и публично попросил прощения и даже пригласил на тренировку, чтобы «научить защищаться».
В пиццерии опубликовали пост, отметив, что мужчина совершил ошибку, но то, как он её исправил — вызывает уважение. Теперь статуя у входа выглядит даже лучше прежнего. По какой причине тренер «напал» на статую, не объясняется.