В Омске получила продолжение история «драки» тренера с железным рыцарем

История с железным рыцарем одной из пиццерий Омска получила продолжение. 24 июня социальные сети «взорвал» ролик, на котором взрослый посетитель заведения (позже станет известно, что — тренер по кикбоксингу) несколько раз ударил руками и ногами арт-объект у входа. Это рыцарь в доспехах, который встречает посетителей у точки на Левобережье и фотографируется с ними.