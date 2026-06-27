В Ленинском районе Челябинска слышны звуки взрывов: в МЧС рассказали, что случилось

В субботу, 27 июня, жителей Ленинского района испугали звуки, похожие на взрывы.
— Услышал два маленьких взрыва и один большой, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
— На полигоне одного из предприятий идет плановая утилизация отходов производства.
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