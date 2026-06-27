В вузе Москвы прошли тренинги для будущих технологических предпринимателей

Всего было проведено шесть тренингов под названиями «Техпред: от идеи до бизнес-модели», «Технологический стартап за шесть шагов» и STARTUP HUB. Они проходили в формате живой бизнес-симуляции. Команды студентов изучали ключевые этапы: проблемный анализ, прототипирование, финансовую модель и презентацию инвестору. Участниками тренингов стали почти 400 человек.