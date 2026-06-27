В вузе Москвы прошли тренинги для будущих технологических предпринимателей

Серия тренингов для развития предпринимательских компетенций прошла в Российском университете транспорта (РУТ (МИИТ)) в Москве в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Всего было проведено шесть тренингов под названиями «Техпред: от идеи до бизнес-модели», «Технологический стартап за шесть шагов» и STARTUP HUB. Они проходили в формате живой бизнес-симуляции. Команды студентов изучали ключевые этапы: проблемный анализ, прототипирование, финансовую модель и презентацию инвестору. Участниками тренингов стали почти 400 человек.
«Тренинг предпринимательских компетенций — это не лекционный формат, а живая среда, где студенты могут раскрыть свои бизнес-способности и предрасположенность к предпринимательству. Навыки оттачиваются в команде единомышленников под руководством тренеров-практиков, которые сами строили бизнес», — отметил директор центра научно-технологического предпринимательства РУТ (МИИТ) Николай Суровикин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.