Аналитик Тихонов: Сахар в мире резко подорожает из-за эффекта Эль-Ниньо

Метеорологическое явление Эль-Ниньо может серьезно повлиять на урожай сахарного тростника в Индии. Об этом заявил директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
По словам эксперта, в этом случае Индии придется ограничить экспорт сахара, что может спровоцировать резкий рост мировых цен на продукт.
— Юго-западный муссон, который в Индии называют «настоящим министром финансов», в этом году готовит для мировых рынков неприятный сюрприз. Производство сахара в Индии может сократиться на три-восемь миллионов тонн в годовом исчислении, — рассказал Тихонов.
На фоне новостей об Эль-Ниньо фьючерсы на белый сахар на Лондонской бирже уже в начале июня превысили отметку в 660 долларов за тонну.
Индия тем временем объявила о приостановке экспорта сахара до 30 сентября. По прогнозу эксперта, если страна полностью прекратит поставки на внешний рынок, мировые цены могут вырасти до 750−800 долларов за тонну.
Для государств-импортеров, прежде всего в Африке и Южной Азии, такой рост цен может привести к подорожанию продовольственной корзины на 10−15 процентов, передает РИА Новости.
Эль-Ниньо по-разному воздействует на регионы: он ослабляет активность ураганов в Атлантике, но усиливает их в Тихом океане. Это явление может принести пользу сельскому хозяйству США, однако также угрожает засухами и наводнениями в Южной Америке, интенсивными волнами жары в Индии и климатическими колебаниями в Северо-Восточной Африке.
С высокой долей вероятности в 2026 году Эль-Ниньо превратится в супер-Эль-Ниньо, из-за чего лето в России может быть жарким и засушливым. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с экспертами.