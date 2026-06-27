20 детей из «Артека» вернутся на поезде в Нижний Новгород

20 юных нижегородцев оправились на поезде домой после введения запрета на отдых в лагерях Крыма. Ребята должны были провести лето в «Артеке». Об этом сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков.
По квоте в «Артек» попали 29 нижегородцев, еще 6 — по коммерческим и тематическим путёвкам. Недавно стало известно, что они не смогут провести каникулы в лагере: до 1 сентября в Крыму приостановили даже бронирование гостиниц.
14 нижегородцев по решению родителей продолжили отдыхать в лагере Краснодарского края. Еще один ребенок был передан родственникам.
«20 централизованно возвращаются на поезде в сопровождении сотрудников центра “Вега”. Ребята едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием. В воскресенье уже будут в Нижнем Новгороде», — написал Михаил Пучков.
Ранее сообщалось, что дороги к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области.