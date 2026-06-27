Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20 детей из «Артека» вернутся на поезде в Нижний Новгород

Ребята едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием.

Источник: Живем в Нижнем

20 юных нижегородцев оправились на поезде домой после введения запрета на отдых в лагерях Крыма. Ребята должны были провести лето в «Артеке». Об этом сообщил глава регионального минобра Михаил Пучков.

По квоте в «Артек» попали 29 нижегородцев, еще 6 — по коммерческим и тематическим путёвкам. Недавно стало известно, что они не смогут провести каникулы в лагере: до 1 сентября в Крыму приостановили даже бронирование гостиниц.

14 нижегородцев по решению родителей продолжили отдыхать в лагере Краснодарского края. Еще один ребенок был передан родственникам.

«20 централизованно возвращаются на поезде в сопровождении сотрудников центра “Вега”. Ребята едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием. В воскресенье уже будут в Нижнем Новгороде», — написал Михаил Пучков.

Ранее сообщалось, что дороги к детским лагерям отремонтируют в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше