В Екатеринбурге состоялся фестиваль «Уральская ночь музыки»

Фестиваль «Уральская ночь музыки» прошел 19 июня в Екатеринбурге в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Более чем на 110 сценах выступили свыше 2,5 тыс. музыкантов, а гостей ждали концерты самых разных жанров — от классики и фолка до рока, джаза, электронной музыки и современного танца. Например, в Летнем театре парка Маяковского камерный оркестр B-A-C-H и скрипач Александр Тростянский представили современное прочтение «Времен года» Антонио Вивальди в версии композитора Макса Рихтера. На балконе театра «Урал Опера Балет» ведущие солисты исполнили популярные оперные арии и произведения мировой классики.
На сцене «Изумрудный город» в парке Маяковского выступили коллективы, работающие на стыке фолка, рока и джаза. В Доме музыки состоялась программа «Саксофолия», где прозвучали произведения от барокко до современной академической музыки в исполнении ведущих саксофонных ансамблей. Кроме того, на Октябрьской площади выступил коллектив «СмешBand», в состав которого входят авторы музыки и актеры озвучивания популярного мультсериала «Смешарики».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.