Египет впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ по футболу

Счёт в матче открыл Махмуд Сабер уже на 5-й минуте, однако спустя девять минут иранская команда восстановила равновесие усилиями Рамина Резаэяна. В стартовом составе сборной Ирана вышел полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. Он провёл на поле почти весь матч и был заменён уже в компенсированное время ко второму тайму.
Набранные 5 очков позволили Египту занять второе место в группе и впервые в истории выйти в плей-офф мирового первенства. Следующим соперником египетской команды станет сборная Австралии.
Победителем группы G стала сборная Бельгии, также набравшая 5 очков, но опередившая конкурентов по дополнительным показателям. Сборные Ирана и Новой Зеландии завершили выступление на групповой стадии, при этом иранская команда сохраняет теоретические шансы на выход в 1/16 финала.
Ранее сборная Бельгии завершила групповой этап чемпионата мира по футболу уверенной победой над командой Новой Зеландии. С первых минут «красные дьяволы» задали высокий темп встречи и уже в первом тайме получили преимущество благодаря дублю Леандро Троссарда, отличившегося на 28-й и 50-й минутах.
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