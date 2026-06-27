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Египет впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Египта пробилась в стадию плей-офф чемпионата мира по футболу, сыграв вничью с командой Ирана в заключительном туре группового этапа. Встреча группы G прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 1:1.

Источник: Life.ru

Счёт в матче открыл Махмуд Сабер уже на 5-й минуте, однако спустя девять минут иранская команда восстановила равновесие усилиями Рамина Резаэяна. В стартовом составе сборной Ирана вышел полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. Он провёл на поле почти весь матч и был заменён уже в компенсированное время ко второму тайму.

Набранные 5 очков позволили Египту занять второе место в группе и впервые в истории выйти в плей-офф мирового первенства. Следующим соперником египетской команды станет сборная Австралии.

Победителем группы G стала сборная Бельгии, также набравшая 5 очков, но опередившая конкурентов по дополнительным показателям. Сборные Ирана и Новой Зеландии завершили выступление на групповой стадии, при этом иранская команда сохраняет теоретические шансы на выход в 1/16 финала.

Ранее сборная Бельгии завершила групповой этап чемпионата мира по футболу уверенной победой над командой Новой Зеландии. С первых минут «красные дьяволы» задали высокий темп встречи и уже в первом тайме получили преимущество благодаря дублю Леандро Троссарда, отличившегося на 28-й и 50-й минутах.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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