Египет впервые в истории вышел в плей-офф ЧМ по футболу

Счёт в матче открыл Махмуд Сабер уже на 5-й минуте, однако спустя девять минут иранская команда восстановила равновесие усилиями Рамина Резаэяна. В стартовом составе сборной Ирана вышел полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби. Он провёл на поле почти весь матч и был заменён уже в компенсированное время ко второму тайму.