Жара до +33°С накроет Калининград и область в субботу

Утро начнётся очень тёплым, а днём температура поднимется до +31…+32°С, местами — до +33°С. На побережье воздух прогреется до +29…+31°С, на Куршской и Балтийской косе — до +27…+29°С. В течение дня небо будет ясным или малооблачным: синоптики ожидают перистую облачность верхнего яруса.