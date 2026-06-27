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Жара до +33°С накроет Калининград и область в субботу

К закату температура опустится до+26°С.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 27 июня, в регионе ожидается до +33°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утро начнётся очень тёплым, а днём температура поднимется до +31…+32°С, местами — до +33°С. На побережье воздух прогреется до +29…+31°С, на Куршской и Балтийской косе — до +27…+29°С. В течение дня небо будет ясным или малооблачным: синоптики ожидают перистую облачность верхнего яруса.

Днём ветер будет слабым или умеренным, местами порывистым. К закату температура по области опустится до +23…+26°С.

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