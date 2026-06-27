Ушел из жизни преподаватель ДОСААФ Быков

«С прискорбной вестью сообщаем, что 25 июня не стало замечательного человека и педагога по вождению Александра Федоровича Быкова. Прощание с ним состоится 28 июня в ритуальном зале прощания по улице Черепова, 77 в 12:00», — говорится в сообщении.
Отметим, по информации газеты «Сибиряк-Калачинск», педагогическую практику Быков вел с 1975 года.
«В ДОСААФ Александр Федорович пришел работать в 1975 году по объявлению, опубликованному в газете “Сибиряк”, и это — последняя запись в его трудовой книжке. Успешно окончил автодорожный институт и начал готовить курсантов.
Тогда парни помимо теории и вождения проходили курс начальной военной подготовки. Сейчас обучение сокращено, что напрасно, по мнению Александра Федоровича", — говорилось в статье от 2025 года.
В 2026 году его трудовой трудовой деятельности должен был исполниться 51 год.