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Ушел из жизни преподаватель ДОСААФ Быков

На 80-м году ушел из жизни преподаватель ДОСААФ в Калачинске Александр Быков. Об утрате сообщают местные паблики.

Источник: Reuters

«С прискорбной вестью сообщаем, что 25 июня не стало замечательного человека и педагога по вождению Александра Федоровича Быкова. Прощание с ним состоится 28 июня в ритуальном зале прощания по улице Черепова, 77 в 12:00», — говорится в сообщении.

Отметим, по информации газеты «Сибиряк-Калачинск», педагогическую практику Быков вел с 1975 года.

«В ДОСААФ Александр Федорович пришел работать в 1975 году по объявлению, опубликованному в газете “Сибиряк”, и это — последняя запись в его трудовой книжке. Успешно окончил автодорожный институт и начал готовить курсантов.

Тогда парни помимо теории и вождения проходили курс начальной военной подготовки. Сейчас обучение сокращено, что напрасно, по мнению Александра Федоровича", — говорилось в статье от 2025 года.

В 2026 году его трудовой трудовой деятельности должен был исполниться 51 год.