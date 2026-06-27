Ушел из жизни преподаватель ДОСААФ Быков

«С прискорбной вестью сообщаем, что 25 июня не стало замечательного человека и педагога по вождению Александра Федоровича Быкова. Прощание с ним состоится 28 июня в ритуальном зале прощания по улице Черепова, 77 в 12:00», — говорится в сообщении.