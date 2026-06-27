В Северном микрорайоне Ростова отключили свет из-за аварий в электросетях

По информации пресс-службы, первый сбой был зафиксирован сегодня, 27 июня, в 06:29. Технарушение в сети 10 кВ привело к частичному отключению потребителей в границах ул. Добровольского, бул. Комарова, ул. Пацаева. Вторая авария случилась в 07:32. Это технологическое нарушение в сети 10 кВ привело к частичному отключению потребителей в границах бул. Комарова, ул. Стартовая, просп. Королева.