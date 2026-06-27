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Дети из «Артека» возвращаются в Нижний Новгород

По решению родителей, 14 детей продолжили отдыхать в лагере Краснодарского края, а один ребёнок был передан родственникам.

Министр образования региона Михаил Пучков сообщил о возвращении детей из «Артека».Сегодня утром из Анапы отправился поезд, на котором возвращаются 20 детей из Нижегородской области. Всего на смену в «Артек» заезжали 35 ребят: 29 — по региональной квоте и 6 — по коммерческим и тематическим путёвкам. По решению родителей, 14 детей продолжили отдыхать в лагере Краснодарского края, а один ребёнок был передан родственникам. Возвращающиеся дети едут в одном вагоне под сопровождением сотрудников центра «Вега» и обеспечены горячим питанием. Ожидается, что они прибудут в Нижний Новгород уже в воскресенье. Министр выразил благодарность коллегам из Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о детях, а также поблагодарил «Артек» и центр «Вега» за слаженную работу.

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