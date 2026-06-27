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На Михайловской набережной в Новосибирске зацвели котовник и шалфей

Теперь нижний променад украсили фиолетовые, синие и лиловые оттенки.

Источник: Комсомольская правда

На Михайловской набережной в Новосибирске завершилось цветение яблонь, и теперь нижний променад украсили фиолетовые, синие и лиловые оттенки. На «Реке времени» распустились котовник, голубой лен и шалфей. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Кроме того, постепенно зацветает дербенник иволистный с его яркими вертикальными соцветиями-свечками. Растения подобраны так, чтобы цветовая гамма набережной менялась плавно и естественно.

Горожан приглашают прогуляться и понаблюдать за тем, как преображается это общественное пространство. В парковой дирекции также попросили посетителей бережно относиться к растениям.